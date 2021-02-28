شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يجهز المصابين لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة فريد رضوان، لتجهيز الثلاثي محمد مسعد ومحمد توني وأحمد محسن، لاعبي الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 11 مارس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبذل الجهاز الطبي جهودا مكثفة من أجل تجهيز محمد توني، الذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، وأحمد محسن، الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد مسعد، لمواجهة الزمالك المقبلة.

ويأمل هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن يتمكن الثلاثي من اللحاق بالمباراة المقبلة، خاصة أنهم أحد الركائز الأساسية للفريق.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.