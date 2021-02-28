شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يجهز المصابين لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة فريد رضوان، لتجهيز الثلاثي محمد مسعد ومحمد توني وأحمد محسن، لاعبي الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 11 مارس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويبذل الجهاز الطبي جهودا مكثفة من أجل تجهيز محمد توني، الذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، وأحمد محسن، الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد مسعد، لمواجهة الزمالك المقبلة.
ويأمل هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن يتمكن الثلاثي من اللحاق بالمباراة المقبلة، خاصة أنهم أحد الركائز الأساسية للفريق.
يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.
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