شكرا لقرائتكم خبر عن شرط البدري يعيد أبوجبل لحراسة مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدرى مدرب منتخب مصر الأول، على عدد من الاسماء، التي سيضمها إلى قائمة منتخب مصر لمواجهه كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم أفريقيا.

وقرر البدرى ضم 26 لاعب في المعسكر، فمن الحراس محمد الشناوى ومحمد بسام وعمر رضوان، على أن يتحدد موقف محمد أبوجبل حارس الزمالك الأول.

وفى حاله استمرار غياب أبوجبل عن المشاركة مع الزمالك ستكون فرصته صعبة، بينما لو شارك حتى في مباراة واحدة قبل 20 مارس سوف يضمه البدرى.

وباتت هناك محاولات، لإقناع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بالاعتماد على محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك في الفتره القادمة.

هذه المحاولات تاتى، بعد أن أصبح إنضمام أبوجبل لصفوف معسكر منتخب مصر القادم، مهدد، في حال لم يشارك الفتره القادمة.

باتشيكو إستقر في الفتره الاخيره، على، الدفع بمحمود جنش، وكانت البداية مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالى الاخيرة، في بطولة دورى الابطال.

ووسط تأكيدات بالاستمرار في الدفع بجنش، خلال الفتره القادمة، تظهر محاولات، لبقاء أبوجبل، في حراسة مرمى الزمالك من أجل الحفاظ على مكانه في صفوف المنتخب.

حيث ان إستبعاد أبوجبل من مباريات الزمالك سيؤثر على فرصته في الانضمام لمعسكر المنتخب القادم.

هذا المعسكر الذي يقام في شهر مارس، إستعداداً لمباريات كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم أفريقيا.