شكرا لقرائتكم خبر عن سيكازوي يدير مباراة الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها السبت 6-3-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يدير المباراة الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويعاونه مواطنه كابوي شانسا والموزمبيقي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس.

ويحل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك عند السابعة والنصف مساء غد «الاثنين» ضيفا على وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة تحت شعار واحد وهو لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أهمها مواصلة اعتلاء الصدارة، واستعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم بعد التعادل أمام بطل السنغال سلبيا.

وحرص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، خلال الفترة التي سبقت المباراة على علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباراة الأفريقية لتلاشيها في مباراة الغد، وأهمها غياب التركيز لدى المهاجمين وعدم إنهاء الهجمة بشكل مثالى وتسرعهم في نقل الكرة، فضلا عن غياب التركيز أحيانا عند المدافعين.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول بـ 29 نقطة بعد خوضه 12 مباراة نجح من خلالها في الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام غزل المحلة.

وحرص باتشيكو خلال معسكر الفريق استعدادا للمباراة على عقد جلسة فنية مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات التي من المفترض أن يتم تطبيقها خلال لقاء دجلة، خاصة أنها المباراة الوحيدة في الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التي سيعتمد عليها في مباراة الترجى، لاسيما أن الزمالك يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر في القاهرة، وتونجيث في السنغال.

من جانبه، أكد باتشيكو أن مباراة وادي دجلة بروفة قوية لمواجهة الترجي، وهذا لا يعني انشغالنا بالمباراة الأفريقية عن مباراة الغد، وقال: درسنا وادي دجلة جيدا وحددنا نقاط الضعف لديهم وبنينا خطتنا على ذلك.