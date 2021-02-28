شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للبنك الأهلي فى مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه لخوض مواجهته أمام نظيره أسوان التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي.
خط الدفاع: محمد دبش- أسامة إبراهيم- بهاء مجدي- أحمد ياسين.
خط الوسط: موسي دوياوار- استيرلا- معروف يوسف- محمد بسيوني
خط الهجوم: فادي فريد- محمد حامد.
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