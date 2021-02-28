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التشكيل الرسمي للبنك الأهلي فى مواجهة أسوان

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للبنك الأهلي فى مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه لخوض مواجهته أمام نظيره أسوان التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش- أسامة إبراهيم- بهاء مجدي- أحمد ياسين.

خط الوسط: موسي دوياوار- استيرلا- معروف يوسف- محمد بسيوني

خط الهجوم: فادي فريد- محمد حامد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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