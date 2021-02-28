شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة جروس من تدريب شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شالكه متذيل الدوري الألماني فسخ تعاقده مع مدرب الزمالك السابق السويسري كريستيان جروس.

وخسر شالكة بخمسة أهداف لهدف أمس، السبت، بعد أسبوع من خسارة الديربي أمام بروسيا دورتموند بأربعة أهداف وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم أن شالكه أقال أيضا يوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق، بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.

وقرر شالكه تعيين رئيس الأكاديمية بيتر كنايبل في منصب المدير الرياضي لكن لم يستقر بعد على هوية المدير الفني الجديد.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

جروس /66 عاما/ هو رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.