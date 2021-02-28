شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد فى الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ليفربول إيكو» الإنجليزي، أن إدارة ليفربول ترغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود أزمة في تجديد عقد فاران مع ريال مدريد والذى ينتهي في صيف 2022.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ليفربول تواصلت مع المدافع الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وأبلغوه برغبتهم في التعاقد معه خلال الصيف المقبل، موضحًا أن اللاعب أبلغهم بدراسة العرض والرد خلال الفترة القليلة المقبلة.