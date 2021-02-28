شكرا لقرائتكم خبر عن 36 هدفًا تفصل محمد صلاح عن الهداف التاريخي لفريق ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتَ محمـد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على بُعد 36 هدفًا ليصبح الهداف التاريخـي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر الهداف التاريخي لفريق ليفربول على صعيد الدوري الإنجليزي الأسطورة روبي فولر برصيد 128 هدفًا، ويليه ستيفين جيرارد برصيد 120 هدفًاً، ثم مايكل أوين برصيد 118 هدفا، بينما يحتل صلاح المركز الرابع برصيد 92 هدفًا.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي البريميرليج حالياً برصيد 17 هدفا.

ويسعى محمد صلاح Mohamed salah للاقتراب بشدة من هدفه المائة بقميص ليفربول تحسبا لرحيله عن ناديه خلال نهاية الموسم الجاري، فضلا عن أنه يريد التسجيل للمرة الرابعة على التوالي خلال معلب الأنفليد معقل الريدز.

تقام الأحد 28 فبراير مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين وذلك في الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي، ويسعى ليفربول لتحسين وضعه المتردي بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية في الدوري وتراجعه كثيرا وتوسيع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 19 نقطة حاليا، حيث فقد الأمل في الاحتفاظ بلقبه ويحاول على الأقل أن يكون من أصحاب الأربعة مراكز الأولى في الدوري الانجليزي حتى يستطيع أن يلعب في دوري أبطال أوروبا.

حيث يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة والفارق بينه وبين المركز الخامس وهو فريق تشيلسي 3 نقاط، بينما على النقيض يحتل شيفيلد قاع الدوري بجدارة برصيد 11 نقطة من 25 مباراة والذي سيحاول على الأقل تحسين نقاطه حيث إن الفارق بين وبين المركز قبل الأخير 3 نقاط أيضا وهو فريق ويست بروميتش ألبيون.

المباراة ستقام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورتس التالية:

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعود ليفربول Liverpool بعد خسائر متتالية داخل الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب المدرير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما شيفيلد يونايتد فبعد الموسم العظيم الذي قضاه الموسم الماضي لا تتوقف معاناته هذا الموسم وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، فيأتي في مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق 14 نقطة عن مراكز ضمان البقاء.

طريقة لعب ليفربول | 4-3-3، والتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أندي روبرتسون- أوتشان كاباك- بن ديفيز- ألكسندر أرنولد، جورجينيو فاينالدوم- فابينهو- تياجو ألكنتارا، ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح

طريقة اللعب المتوقعة لأصحاب الأرض- 3-5-2 والتشكيل المتوقع يتكون من آرون رامسدالي، كين بريان- فيل جاجيلكا- إيثان أمبادو، إندا ستيفينز- جون فليك- جون لوندسترام- كريس باشام- جورج بالدوك، بيلي شارب- أوليفر مكبورني.

ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى يهم الكثير من عشاق الكرة العالمية خاصة المهتمين بأخبار النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الذي يتصدر ترتيب الهدافين حتى الآن قبل انطلاق الجولة 26 المقرر إقامتها على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس. وجاء محمد صلاح على رأس قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا متفوقا على وصيفه البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الذي يمتلك 15 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث خلال ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي 2021 عدد من اللاعبين أبرزهم، سون وهاري كين لاعبا توتنهام فضلا عن دومينيك لوين مهاجم إيفرتون وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وجميعهم يمتلكون 13 هدفا متأخرين عن محمد صلاح بأربعة أهداف.

ويحل جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، في المركز السابع بجدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى ٢٠٢١ برصيد 12 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن الألماني إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي صاحب المركز الثامن برصيد 11 هدفا.