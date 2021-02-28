شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني «الليجا»، في العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني «الليجا».

وضمت قائمة اختيارات سيميوني للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبالاك وجرابيتش.

الدفاع: لودي، فيليبي، فرسالجكو، سافيتش وهيرموسو.

الوسط: ساؤول، كوندوجبيا، توريرا، فيتولو، كوكي، ليمار، يورينتي وهيريرا.

الهجوم: كوريا، سوايرز، ديمبيلي وجواو فيليكس.