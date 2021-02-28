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«النني» يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة ليستر سيتي المقرر إقامتها الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب «كينج باور» ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة .

وتواجد الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال ضد ليستر سيتي سيتي، بعد خروج توماس بارتى من قائمة الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: سيدريك، لويز، ماري، تيرني

خط الوسط: تشاكا، النني، سميث روي

الهجوم: بيبي، ويليان، لاكازيت

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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