شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» يقود تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة ليستر سيتي المقرر إقامتها الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب «كينج باور» ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال ضد ليستر سيتي سيتي، بعد خروج توماس بارتى من قائمة الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: سيدريك، لويز، ماري، تيرني

خط الوسط: تشاكا، النني، سميث روي

الهجوم: بيبي، ويليان، لاكازيت