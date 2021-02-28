شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من الهلال السعودي أمام الفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، يستعد لتوجيه مفاجآة مدوية لفريق الفتح قبل مباراة اليوم، المقرر لها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان ميكالي قد حرص أمس على تصحيح أخطاء اللاعبين في المران كما أجرى تقسيمة طبق خلالها أفكاره الخططية التي يرغب في الاستعانة بها أمام الفتح.

وأشارت الصحيفة إلى المدير الفني لفريق الهلال يستعد لإجراء بعض التعديلات على التشكيل حيث استقر على الاستعانة بأسماء بديلة على حساب بعض اللاعبين الأساسيين.