شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة مهدد بفقدان ميسي ودي يونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن برشلونة أصبح مهدد بخسارة الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج، خلال المباريات المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن الثنائي مهدد بالغياب عن صفوف البارسا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، مشيرة إلى أن ميسي حصل على البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة إشبيلية وأصبح على بُعد بطاقة واحدة للإيقاف.

وبذلك ينضم ليو ميسي إلى زميله فرينكي دي يونج الذي لعب المباراة بحذر شديد من تلقي البطاقة الصفراء الخامسة له في الموسم، والتي سيتعين معاقبته مباشرة بالإيقاف.