شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يقود قائمة ميلان فى مواجهة روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، قائمة الروسونيري لخوض مباراة روما المقرر إقامتها العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضمت قائمة ميلان لمباراة روما، 23 لاعباً هم:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما، تاتاروسانو.

الدفاع: دافيد كالابريا، ديوجو دالوت، ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز، بيير كالولو، سيمون كاير، أليسيو رومانيولي، فوكايو توموري.

الوسط: هاكان كالهانوجلو، صامويل كاستييخو، براهيم دياز، هوج، فرانك كيسي، رادي كرونيش، سواليهو مايتي، سايليمايكرز، ساندرو تونالي.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش، رافايل لياو، أنتي ريبيتش.