شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يحدد سعر بيع نجمه الموزمبيقي ميكيسوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «mwananchi» التنزانية، أن نادي سيمبا حدد قيمة رحيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن إدارة نادي سيمبا التنزاني حددت مبلغ مليون دولار لبيع اللاعب لأى نادي يرغب في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي سيمبا بدأ بالبحث عن بديل للاعب بعدما تأكدوا من رحيله في الصيف المقبل بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد لويس ميكيسوني سيمبا للفوز على النادي الأهل، بهدف نظيفه سجله بتسديدة رائعة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.