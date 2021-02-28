شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمنح بايلي فرصة أخيرة لتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، قررت منح الإيفواري إريك بايلي، مدافع الفريق، فرصة أخيرة لحسم مستقبله مع الشياطين الحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد قدم عرض على النجم الإيفواري للتجديد للفريق لمدة 3 مواسم بالإضافة لمنحه مهلة لحسم مستقبله.

ويرتبط بايلي مع الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى يونيو 2022 ويرغب مسؤولي النادي في تفعيل بند التمديد لمدة موسم آخر.