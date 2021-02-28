ختام مسابقة «إسقاط الصحون» في بطولة فزاع للرماية للمواطنين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الثنائي خالد وعايش بن عايش يحققان المركز الأول

دبي: ”الخليج 365”

تنافس 48 رامياً يمثلون 24 فريقاً في تصفيات ونهائي مسابقة «إسقاط الصحون» للمواطنين التي أقيمت السبت، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية التابع للمركز بمنطقة الروية في دبي، ليتوج النسخة الأكبر والأطول زمنياً لهذه البطولة التي تشهد مشاركة كبيرة من المواطنين.

وتوج الثنائي خالد بن عايش وعايش بن عايش، بالمركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني محمد الكعبي وحميد خصيف، وبالمركز الثالث سعيد شخبوط وصقر فهم.

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وتعد مسابقة إسقاط الصحون، الفئة الأولى التي ستختتم ضمن 5 فئات تشملها منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين؛ حيث من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء «2 مارس»، نهائي مسابقة الأهداف فئة السيدات لبطولة المواطنين، فيما يقام يوم الأربعاء «3 مارس» نهائي مسابقة الأهداف فئة الرجال لبطولة المواطنين، فيما يقام نهائي إسقاط الصحون لبطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون يوم السبت «6 مارس»، على أن يقام نهائي فئة السيدات للبطولة المفتوحة يوم 9 مارس الجاري، ثم سيكون الختام مع نهائي فئة الرجال للبطولة المفتوحة يوم 10 مارس الجاري.

روح عالية

اعتبر المقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن المنافسات جاءت قوية ومتكافئة وسط تعاون والتزام تام بالتعليمات والقوانين، وهو ما انعكس على جمالية المنافسات والتقارب في المستوى مع سعي كافة الرماة لتقديم أفضل أداء، وسط روح رياضية عالية في منافسة أخوية بين أصدقاء بالمقام الأول، الغاية الأساسية منها محاولة التفوق وعيش أجواء هذه البطولة الرياضية التراثية.

وأكد السويدي، أن توزيع المنافسات وفق جدول زمني طويل كان بسبب الإجراءات الوقائية التي حرصنا على تطبيقها من خلال عدم تجاوز عدد 15 رامياً يومياً خلال التصفيات التي امتدت لنحو 3 أشهر ونصف، مع وجود مسافة لا تقل عن 4 إلى 5 أمتار بين كل رامٍ وآخر مع توزيع الفرق على مدار الساعة دون توقف، وتعد هذه الفترة المقبلة الأكثر ترقباً مع إقامة نهائيات مختلف الفئات في البطولتين لتتويج جهود المشاركين.

سر النجاح

وعبر الثنائي خالد وعايش بن عايش، الفائزان بالمركز الأول، عن سعادتهما بهذا الإنجاز الذي يحققانه للمرة الأولى معاً في مشاركاتهم في البطولة، وهما القادمان من منطقة وادي شوكة في إمارة رأس الخيمة، للمشاركة في هذه البطولة.

وتحدث خالد بن عايش، وقال: «شكلنا هذا الفريق قبل أسبوع فقط؛ حيث اعتاد كل منا المشاركة بصورة فردية في مسابقات إسقاط الهدف، لكن تعاونا معاً هذه المرة في إسقاط الصحون، وقمنا بتدريبات متواصلة دون توقف، ونجحنا في تجاوز التصفيات تدريجياً حتى بلغنا النهائي وحققنا الفوز».

وتابع: «التركيز هو سر النجاح في هذا النوع من المسابقات؛ حيث لا يجب الالتفات لأي أمور أخرى وفقط أن يكون هدفك نصب عينيك الوصول إلى السلاح في أسرع وقت وإسقاط الصحون دون أخطاء قدر الإمكان».

وعبر محمد عبيد الكعبي الذي حقق المركز الثاني رفقة ابن عمه حميد خصيف، عن رضاه بالوصول إلى منصة التتويج وإن كان بالمركز الثاني، وقال: «هذه المشاركة الثانية لنا، لم يحالفنا التوفيق بتحقيق مراكز أولى في المرة الماضية، لكن هذه المرة نجحنا في بلوغ النهائي وحاولنا قدر المستطاع، وبشكل عام نشكر جميع القائمين على البطولة على تهيئة جميع أسباب النجاح لنا». وتابع: «الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا تصب في صالحنا في نهاية المطاف، على الرغم من وجود مسافة عن زميلك في الفريق من أجل ضمان الإجراءات الاحترازية، لكن بشكل عام قدمنا أقصى طاقتنا».

