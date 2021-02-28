شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نادي الثقة على العين في دوري سلة الكراسي المتحركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق السلة بنادي الثقة للمعاقين، تقديم عروضه القوية بتحقيق فوز مستحق على نادي العين للمعاقين بنتيجة 61-38 في اللقاء الذي جمعهما بالصالة المغطاة بنادي الثقة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الإماراتية.

وجاء فوز الثقة للمعاقين ليواصل الفريق صحوته بتحقيق الفوز الثاني له على التوالي بعد الفوز في الجولة الثانية على نادي خورفكان للمعاقين ليواصل ملاحقة نادي دبي على الصدارة؛ حيث استطاع الفريق بخبرة لاعبيه المخضرمين من تحقيق الفوز المستحق بنتيجة كبيرة.

أكد مدرب نادي الثقة أحمد جاسم، أن المستوى الفني للبطولة مرتفع للغاية بدليل تقارب نتائج مباريات الدوري، متوقعاً عدم حسم الفوز باللقب إلا في المباريات الأخيرة.

وأكد أن لاعبي الثقة قدموا مستوى جيداً في المباراة، واستطاعوا مواصلة العروض القوية، مشيراً إلى أن أداء الفريق جماعياً وفردياً يتطور من مباراة لأخرى، وأن جميع اللاعبين لديهم الطموح في تحقيق اللقب في ظل هذه المنافسة القوية من الفرق الأخرى.

وأشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي، بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة وتحقيق الفوز الثاني له، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية ولديهم من القدرات الفنية والبدنية ما يمكنهم من تحقيق لقب البطولة.

وأضاف المظلوم، أن نادي الثقة نجح في تنظيم اللقاء والحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين، وتوجه بالشكر لكافة الكوادر الطبية والفنية التي ساعدت على نجاح اللقاء.