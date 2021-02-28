موعد مباراة ليفربول وشيفيلد الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف شيفيلد يونايتد، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب برامون لين، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بنتائجة السيئة في الجولات الأخيرة، والتي كان أخرها الخسارة من إيفرتون 2-0 الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ40 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع شيفيلد في المركز الأخير بـ11 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، فابيانو، ميلنر، هندرسون، كيتا، للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، بتعليق: أحمد البلوشي.