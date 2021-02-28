في أول 6 مباريات احتراف.. كيف تألق مصطفى محمد وهزم محمد صلاح 6 / 2؟

الشارقة - اميمة ياسر - تألق لافت للنظر وبداية مبشرة وقوية، هكذا واصل مصطفى محمد المحترف بصفوف جالطا سراي التركي، التألق مع فريقه بعد أن قاد جالطا سراي للفوز على أيرزوروم بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري التركي، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 57 نقطة.

مصطفى محمد وصل رصيد أهدافه بقميص جالطا سراي، إلى الهدف السادس، حيث سجل المهاجم المصري خمسة أهداف بمباريات الفريق التركي بمسابقة الدوري وهدف في بطولة الكأس.

أهداف مصطفى محمد الستة بالدوري والكأس، جاءت بشباك إسطنبول باشاك شهير في لقاء انتهى بفوز جالطا سراي بثلاثية نظيفة، وسجل هدفا بشباك فنربخشة، كما أحرز هدفا بشباك ألانياسبور، وكذلك هدفا بشباك قاسم باشا من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفين بشباك إيرزوروم سبور. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

انطلاقة مصطفى أقوى من محمد صلاح

بداية مصطفى محمد القوية مع جالطا سراي أصبحت أقوى من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حيث بدأ صلاح، انطلاقته الاحترافية بصفوف بازل السويسري بعد الحصول على خدماته من المقاولون العرب، حيث أحرز اللاعب هدفين مع الفريق السويسري خلال مشاركته في 6 مباريات، منها هدف في الدوري السويسري وآخر ببطولة الكأس.

مصطفى محمد رجل مباراة أيرزوروم سبور



وحصل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جالطا سراي التركي على لقب رجل مباراة أيرزوروم سبور.

أرقام مصطفى محمد في لقاء أمس السبت، تحدثت عنه بوضوح، حيث أحرز هدفي الفوز لفريقه التركي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ26 من بطولة الدوري.

المهاجم المصري حصل أيضا على تقييم 8.2/10، كما استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وجاءت تمريراته الصحيحة في المباراة بنسبة 80%، ليحصل النجم المصري على أعلى تقييم من جانب لاعبي الفريقين، طبقًا لموقع هو سكورد للإحصائيات، ويؤكد أنه صفقة رابحة للفريق التركي الذي يسعى لتفعيل بند الشراء المتواجد في عقد إعارة اللاعب بشكل نهائي.