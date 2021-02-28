مواجهة ترفض القسمة على اثنين.. 3 تحديات تنتظر موسيماني مع الأهلي أمام الطلائع.. وحصيلة نقاط آخر 5 مباريات تهدد عرش الجنوب إفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى النادي الأهلى مع طلائع الجيش في مواجهة صعبة و مرتقبة وحماسية في السابعة والنصف من مساء اليوم، نظرا للظروف التي يمر بها كل فريق وتطلعات كل طرف في الظفر بالنقاط الثلاثة مما يجعل هناك هجوم متبادل متوقع بين الفريقين.



أوراقه الرابحة

ويعول موسيماني المدير الفني للأهلي، في مباراة الاحد على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

طلائع الجيش

ويحتل الطلائع، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.

وهناك 3 تحديات تنتظر موسيماني والأهلي في لقاء الطلائع:

حصيلة النقاط آخر 5 مباريات

في آخر خمس مباراة خاصها الأهلي محليا وأفريقيا لم ينجو سوى بـ50% من حصيلة النقاط المتاحة، حيث خسر الأهلي مباراة وتعادل في مباراتين وكسب مباراتين.

وخسر الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف خارج الأهلين بينما تعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري المصري، وفاز على المقاولون العرب والمريخ السوداني.



صحوة الطلائع ترفع من إثارة اللقاء

يمر الطلائع بصحوة على صعيد المستوى والنتائج مع مدربه عبد الحميد بسيوني، حيث فاز الفريق في 3 من أخر 6 مباريات خاضها وخسر مباراة وتعادل في لقاءين.

وفي المباريات الست الأخيرة فاز الطلائع على القناة في كاس مصر، وعلى البنك الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري، وتعادل مع سموحة والمقاولون العرب وخسر مباراة وحيدة أمام بيراميدز.



مواجهة ترفض القسمة على اثنين

ستكون مباراة الأهلي والطلائع مواجهة خارجة تماما عن حساب القسمة على اثنين بسبب المعركة الإفريقية التي تنتظر بطل القارة السمراء أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وبالخسارة أمام سيمبا التنزاني بالمباراة الأخيرة يرغب موسيماني في استعادة ثقة جماهير بطل إفريقيا من بوابة طلائع الجيش لإكساب اللاعبين الثقة اللازمة قبل مواجهة الجولة الثالثة من دوري الأبطال.