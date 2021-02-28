عاصفة الأناكوندا أطاحت بفالكاو.. ماذا قالت الصحافة التركية عن تألق مصطفى محمد ؟



الشارقة - اميمة ياسر -

انهالت الصحف التركية الصادرة اليوم، السبت، بالمديح والإشادة بمستوى الدولى المصري مصطفى محمد هداف جالاتا سراى الحالي بعدما سجل هدفين فى شباك إيرزوروم ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من حسابات الدوري التركي، حيث رفع لاعب الزمالك المعار إلى للنادي التركى رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف مع جالاتا سراى خلال ست مباريات منها 5 في الدوري التركي، كما سجل هدفًا فى مسابقة كأس تركيا.



عاصفة مصطفى محمد

وصفت صحيفة "haber7" مستوى مصطفى محمد بـ"العاصفة" بعدما واصل تسجيل أهدافه مع جالاتا سراى، وقالت، هناك محاولات من جانب نادى جالاتا سراي لتفعيل بند شراء مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل أربعة ملايين دولار بعدما استطاع مصطفى محمد أن يصل لأهداف راداميل فالكاو والذى شارك فى 8 مباريات خلال هذا الموسم حيث عانى الهداف الكولومبي من الإصابة خلال آخر شهرين.

الأناكوندا يسجل

فيما أشادت صحيفة "sabah" بمصطفى وعلقت الصحيفة على هدفي مصطفى محمد بـ"الأناكوندا" في إشارة إلى لقبه والذى يلقب به اللاعب عندما كان في صفوف الزمالك.

الصباح الصباح

وأضافت الصحيفة أن كل مباراة يشارك فيها مصطفى محمد يسجل هدفا، حيث استطاع تسجيل ستة أهداف فى ست مباريات بواقع خمسة أهداف فى الدوري وهدف فى الكأس.

تدمير السوشيال ميديا

كما سلطت صحيفة "hurriyet" الضوء على رد فعل جماهير جالاتا سراي بعدما أحرز مصطفى محمد هدفين فى شباك إيرزوروم، ووصفت الصحيفة الأجواء داخل جماهير جالاتا سراي بأن مصطفى محمد "دمر السوشيال ميديا" بسبب رد فعل الجماهير.



وواصل النجم المصرى مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى إبهار الجميع فى الملاعب التركية، بعد تسجيله ثنائية مساء السبت فى شباك فريق إيرزوروم سبور، ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين يحافظ به على صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي خلال الموسم الحالى 2020 - 2021، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى محمد أصبح ثاني لاعب في فريق جالاتا سراي يسجل هدفين على ملعب الفريق هذا الموسم، وكان راداميل فالكاو سبق وأن سجل هدفين لجالاتا سراي فى المباراة بالدوري التركي ضد غازي عنتاب.

قالت شبكة "CNN" التركية، إن مصطفى محمد أصبح أهم صفقات جالاتا سراي في السنوات الأخيرة بعدما سجل ستة أهداف فى ست مباريات، وأضافت أن فاتح تريم نسى الآن راداميل فالكاو والمهاجم السنغالي دياني والذي رحل لصفوف ويست بروميتش بعدما واصل عدد أهدافه إلى ستة.

وتابعت الشبكة التركية، مصطفى محمد يثبت كل يوم أنه يحقق بداية رائعة مع عملاق اسطنبول من خلال مستواه التصاعدي مع جالاتا سراي