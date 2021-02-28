رسميا... شالكه يعلن إقالة جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي شالكه متذيل الدوري الألماني ليوم الأحد فسخ تعاقده مع مدربه السويسري كريستيان جروس ومسؤولين آخرين.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت بخمسة أهداف لهدف أمس السبت بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم أن شالكه أقال أيضا يوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.

وأشارت شبكة "سكاي" ومحطة "سبورت1" ومجلة "كيكر شبورتس" إلى أن شالكه استغنى عن جروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.

واستغنى شالكه عن جروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.

وقرر شالكه تعيين رئيس الأكاديمية بيتر كنايبل في منصب المدير الرياضي لكن لم يستقر بعد على هوية المدير الفني الجديد.

وقال ينز بوشتا رئيس المجلس الإشرافي لشالكه في بيان "القرارات المتخذة لم يكن هناك مفر منها بعد العروض المخيبة أمام دورتموند وشتوتجارت".

وأضاف "الموقف الرياضي واضح ، لذا علينا أن نفكر فيما بعد نهاية الموسم في كل القرارات الخاصة بالموظفين والتي لم تتخذ بعد، وفي الوقت ذاته فإن الفريق ملتزم الآن بخوض الثلث الأخير من الموسم بأقصى نجاح ممكن ، اللاعبون يدينون بذلك للجماهير والنادي".

ونفى شالكه أمس وجود "حالة تمرد" داخل الفريق ضد جروس، قبل أن يظهر الفريق بشكل باهت أمام شتوتجارت، وعلقت صحيفة "بيلد" على ذلك بالقول "لم يسبق وأن لعب فريق ضد مدربه بمثل هذه الطريقة".

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

جروس /66 عاما/ هو رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.