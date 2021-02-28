بالأرقام.. مانشستر سيتي على أعتاب تحقيق إنجاز عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح مانشستر سيتي قريبا من تحقيق رقم قياسي جديد تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعدما واصل انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق انتصار تلو الآخر.

ومدَّد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعا رصيده إلى 20 انتصارا متتاليا بعد انتزاع فوز ثمينا بنتيجة 2-1 على ويستهام أمس السبت في الجولة الـ26 لبريميرليج.

وعزز السيتي صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة، ليبتعد بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد، ويقترب من تحقيق اللقب رغم تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

واقترب الفريق السماوي بعد تحقيق 20 فوزا متتاليا من معادلة الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في جميع البطولات خلال القرن الـ21، والذي يحمله كوريتيبا البرازيلي منذ عشر سنوات.

وكان كوريتيبا حقق رقمه القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في عام 2011، حيث وصل إلى 24 انتصارا متتاليًا خلال الفترة من 3 فبراير حتى 5 مايو، وهو الإنجاز الذي يأمل رجال جوارديولا في تكراره.

وفي أوروبا، حقق بايرن ميونيخ الألماني 23 فوزًا على التوالي على مدار الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وحقق ريال مدريد الإسباني 22 فوزا متتاليا في موسم 2014-2015، ثم يأتي السيتي بـ20 انتصارا حتى الآن.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته التالية يوم الثلاثاء المقبل ضد ولفرهامبتون، ثم سيلاقي مانشستر يونايتد في 7 مارس، ساوثهامبتون في 10 مارس، فولهام في 13 مارس، قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بإياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أووربا في 16 مارس.

وسيخوض مانشستر سيتي أربع من المباريات الخمس المقبلة على ملعبه في الاتحاد، لتسنح للفريق السماوي الفرصة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية.

أطول سلسلة انتصارات متتالية في القرن الـ21 بجميع البطولات:

1- كوريتيبا البرازيلي - 24 انتصارا (2011).

2- بايرن ميونيخ الألماني - 23 انتصارا (2019/2020 و2020/2021).

3- ريال مدريد - 22 انتصارا (2014/2015).

4- مانشستر سيتي - 20 انتصارا* (2020/2021).

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة، علما بأن انتصاره الأخير كان الـ24 له في هذه المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام بثنائية نظيفة في 21 نوفمبر الماضي، ليكون الفريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوما.

كما أصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 إبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة جوارديولا أيضا.