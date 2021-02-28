رئيس البنك الأهلي يوضح لمصراوي تطورات حالة خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي أن حالة خالد جلال المدير الفني للفريق مستقرة، مشيرا الى ثقته في جميع اللاعبين لعودة الفريق لنتائجه الجيدة.

وأصيب خالد جلال مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحاته ليلا كورة "حالة خالد جلال مستقرة، لا يوجد أي قلق، نتواصل معه يوميا للاطمئنان عليه".

وتابع "نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

واستمر "أمير عزمي مجاهد سيتولى الإدارة الفنية للفريق حتى عودة خالد جلال وسيقود الفريق أمام أسوان".

واختتم "نثق في قدرات جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة والتواجد بين الكبار في الدوري".

ويستعد البنك الأهلي لملاقاة أسوان مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.