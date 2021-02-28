"الكرة في ملعب الأندية" .. اتحاد الكرة يستعد لإعلان تعليق مسحات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

‎أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، قررت تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لحين إشعار آخر.

‎وكانت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قد سبق وقامت بمخاطبة أندية الدوري الممتاز، وطالبت كل نادي بمبلغ 3 مليون جنيه قيمة مسحات كورونا الخاصة بالموسم الحالي.

‎وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأندية وإبلاغهم بقرار تعليق المسحات قبل مباريات الدوري والكأس لحين إشعار آخر.

‎وأشار المصدر الى أن هذا الإجراء يأتي من أجل حل الأزمة المتعلقة بالمستحقات، بعد رفض الأندية دفع الأموال لاتحاد الكرة.

واختتم المصدر تصريحاته، أن الأندية تتولى بمعرفتها الأمور المتعلقة بالمسحات او التحاليل أو أي اجراء للكشف عن فيروس كورونا على نفقتها.

‎الجدير بالذكر أن مسؤولي أندية الدوري سبق وقاموا من خلال تصريحات لوسائل الإعلام بالاعتراض على مطالبة اتحاد الكرة لهم بمستحقات المسحات، ورفضوا سداد تلك المبالغ.