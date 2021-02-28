"الكرة في ملعب الأندية" .. اتحاد الكرة يستعد لإعلان تعليق مسحات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، قررت تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لحين إشعار آخر.
وكانت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قد سبق وقامت بمخاطبة أندية الدوري الممتاز، وطالبت كل نادي بمبلغ 3 مليون جنيه قيمة مسحات كورونا الخاصة بالموسم الحالي.
وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأندية وإبلاغهم بقرار تعليق المسحات قبل مباريات الدوري والكأس لحين إشعار آخر.
وأشار المصدر الى أن هذا الإجراء يأتي من أجل حل الأزمة المتعلقة بالمستحقات، بعد رفض الأندية دفع الأموال لاتحاد الكرة.
واختتم المصدر تصريحاته، أن الأندية تتولى بمعرفتها الأمور المتعلقة بالمسحات او التحاليل أو أي اجراء للكشف عن فيروس كورونا على نفقتها.
الجدير بالذكر أن مسؤولي أندية الدوري سبق وقاموا من خلال تصريحات لوسائل الإعلام بالاعتراض على مطالبة اتحاد الكرة لهم بمستحقات المسحات، ورفضوا سداد تلك المبالغ.