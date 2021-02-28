مصدر يكشف لمصراوي مصير غرامة الزمالك بسبب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك أن غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي تم خصمها من مستحقات اللاعب، لكن لم يتم سدادها حتى الآن.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "غرامة سبورتنج لشبونة خُصمت من مستحقات شيكابالا لدى الزمالك، لكنها لم تُسدد".

وأضاف: "عدم تحويل المبلغ المستحق لسبورتنج لشبونة أدى إلى فرض غرامات تأخير على النادي".

وتابع: "هناك محاولات حل الأزمة في الوقت الحالي، وإدارة الزمالك تتفاوض مع مسئولي سبورتنج لشبونة".

وأتم المصدر قائلا: "تسعى إدارة الزمالك لدفع المقابل المادي بدون الفوائد وغرامات التأخير بسبب زيادة المقابل المادي بشأن الغرامة، وتأمل الإدارة أن يتم سدادها على دفعات وليس بصورة فورية".

وفُرضت غرامة مالية على الزمالك في شهر إبريل الماضي قدرها 500 ألف يورو، بسبب تأخر النادي الأبيض في دفع مستحقات قيمة صفقة شيكابالا.

يُذكر أن شيكابالا انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.