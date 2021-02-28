كلوب: أتمنى بقاء صلاح لفترة طويلة جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، رغبته في بقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بين صفوف الريدز لفترة طويلة جدا في ظل التكهنات المثارة حول مستقبله، مشيرا إلى أن أرقامه الشخصية تتحدث عن نفسها.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنه أمر محرج بعض الشيء عندما أضطر إلى الثناء على لاعبي فريقي، لكني أحب أن أفعل ذلك لأكون صادقًا، وبشكل خاص في حالة محمد صلاح، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها".

وواصل مدرب ليفربول إشادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه صلاح قائلا: "محمد صلاح ليس مجرد هداف، لقد تطور كلاعب كرة قدم أيضًا، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وأتمنى أن يظل كذلك لفترة طويلة جدًا بالطبع".

وكان صلاح فتح في شهر ديسمبر الماضي الباب أمام إمكانية الرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة، حيث وصف ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بأنهما "فريقان كبيران"، مضيفا أنه لا أحد يدري ما سيحدث في المستقبل.

يُذكر أن محمد صلاح (28 عاما) تجاوز عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2020/2021، ويتصدر النجم المصري حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا.