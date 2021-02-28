السيتي يواصل رحلته نحو استعادة اللقب الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر مانشستر سيتي في انطلاقته الرائعة برحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على ويستهام أمس في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 من المسابقة.

ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعا رصيده إلى 20 انتصارا متتاليا وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي.

وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد، وتجمد رصيد ويستهام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياز في الدقيقة 30، وتعادل ميكايل أنطونيو مهاجم ويستهام للضيوف بهدف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 68.

وواصل مانشستر سيتي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة علما بأن انتصاره اليوم هو الـ24 له في هذه المباريات مقابل 3 تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام 0 / 2 في 21 نوفمبر الماضي؛ ليكون الفريق محافظا على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوما.

وأصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 أبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا أيضا.

وحقق مانشستر سيتي أمس انتصاره رقم 20 على التوالي في مختلف البطولات.

وفرض مانشستر سيتي هيمنة شبه تامة على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وإن غابت الخطورة الحقيقية على مرمى المنافس بسبب التنظيم والتكتل الدفاعي من ويستهام.

وكاد البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي يكلف فريقه غاليا بعد دقائق قليلة من بداية المباراة عندما مرر الكرة إلى زميله فيرنانديهو على حدود منطقة الجزاء عندما كان فيرناندينهو بين 3 من لاعبي ويستهام ولكن اللاعب صحح خطأ الحارس وأبعد الكرة سريعا من منطقة الخطورة.