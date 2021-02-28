رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى قرار اللجنة بعد رفض الأندية تحمل تكلفة المسحات، حيث أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021.

وأرسلت اللجنة خطابات لجميع الأندية تطلب من كل ناد بالدورى الممتاز سداد 3 ملايين جنيه كجزء من تكلفة المسحات التى خضع لها اللاعبون والاجهزة الفنية والادارية والطبية، وهو ما أثار غضب الأندية التى رفضت السداد.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداع أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.

وفى السياق ذاته قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباريات أى فريق فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة اثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطرت الجبلاية الأندية بهذا الأمر.

وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما اذا كانت الإصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى سيتم ايضا تأجيل اللقاء.