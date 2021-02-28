شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة أسوان والبنك الأهلى باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر
آخر ظهور لتماسيح النيل والبنك الأهلى قبل مباراة اليوم
يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سوهاج بثلاثية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر بكأس مصر وهى نفس النتيجة التي حققها زهرة الجنوب في آخر ظهور له بالدوري على حساب الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.
موقف أسوان والبنك الأهلى فى جدول الدوري
فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.
علاء عبد العال يبحث عن استكمال الانتفاضة وكوورنا تبعد خالد جلال
ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاستكمال انتفاضة الفريق وخطف النقاط الثلاث من مباراة اليوم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، فيما تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً للبنك الاهلى ولكنه سوف يغيب عن التواجد بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا وبالطبع سوف يسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور مع فريقه الجديد لإنتشال من عثراته فى اللقاء الذى سوف يديره هاتفياً.