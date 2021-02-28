كل ما تريد معرفته عن مواجهة أسوان والبنك الأهلى باستاد بتروسبورت

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق أسوان نظيره البنك الأهلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

آخر ظهور لتماسيح النيل والبنك الأهلى قبل مباراة اليوم

يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سوهاج بثلاثية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر بكأس مصر وهى نفس النتيجة التي حققها زهرة الجنوب في آخر ظهور له بالدوري على حساب الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

فيما خسر البنك الأهلى من مصر المقاصة بهدف دون رد فى آخر ظهور له بالدوري ليتم الاستعانة بخالد جلال مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد يوسف الذى رحل عن منصبه، لاسيما أن البنك الأهلى ودع أيضاً بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

موقف أسوان والبنك الأهلى فى جدول الدوري

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

علاء عبد العال يبحث عن استكمال الانتفاضة وكوورنا تبعد خالد جلال

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاستكمال انتفاضة الفريق وخطف النقاط الثلاث من مباراة اليوم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، فيما تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً للبنك الاهلى ولكنه سوف يغيب عن التواجد بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا وبالطبع سوف يسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور مع فريقه الجديد لإنتشال من عثراته فى اللقاء الذى سوف يديره هاتفياً.