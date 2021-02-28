شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم: إنبى اتفق على شراء كريم فؤاد وندرس عرض بنفيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، عن آخر المستجدات بشأن كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المعار إلى إنبى حتى نهاية الموسم الجارى، وقال الطويلة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "منزعج من قصة كريم فؤاد، وتحدثنا فى هذه القصة كثيراً، اللاعب حالياً فى إنبى ولا توجد أى عروض، وأتمنى أن يتركوه للتركيز فى مشاركته مع إنبى خلال الـ 6 أشهر المتبقية، لا يمكن الحديث عن اللاعب لمدة سنة كاملة"

وأضاف رئيس النجوم، "وكيل كريم فؤاد تحدث معى الصيف الماضى وقلت له إن اللاعب مقيد فى إنبى، والبعض يتحدث عن توقيعه لبيراميدز والأهلى، واللاعب ليس من حقه التوقيع فى أى مكان لأن عقده متبقى فيه 4 سنوات، والأهلى نادٍ كبير ويشرف كل الأندية التعامل معه."

وتابع الطويلة، "لا يوجد أى تعاقد رسمى لكريم فؤاد حتى الآن، وإنبى اتفق معنا على شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه بعد انتهاء الإعارة، ولن نساوم على اللاعب.

وأضاف رئيس النجوم، "متعاقدون مع بنفيكا منذ عامين، من خلال الشركة الراعية لنادى النجوم، وهم متواجدون معنا منذ فترة ويضعون خطة تنمية المواهب بالنادى وهو من صعدوا كريم فؤاد، و3 لاعبين أخرين، وجميعهم يلعبون بالممتاز الآن، ومن ضمن الاتفاق بيننا وبينهم هو أنه يأخذون 3 لاعبين معايشة كل موسم، وتم اختيار محمود صابر وكريم لهذه المعايشة.

واختتم محمد الطويلة قائلا، "أفضل الاحتراف الخارجى للاعب لمصلحته ولمصلحة المنتخب، وملف الإسماعيلى تم غلقه من ناحية التقاضي، والآن نسير فى الشق الرياضى عن طريق العقوبات الرياضية، التى تبدأ بإيقاف القيد وهذا تم ولكن لم نتمسك به حتى لا نكون طرف فى أزمة جديدة للإسماعيلي، وبعد شهر ستبدأ عقوبة خصم النقاط".