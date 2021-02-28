شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يطلب من الاتحاد الأفريقى تأجيل بطولتى أفريقيا لـ 18و19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة،عن تقديم طلب للاتحاد الأفريقى للعبة لتأجيل بطولتى أفريقيا للناشئات مواليد 18 سنة والشباب مواليد 19 سنة بنيجيريا والمقرر انطلاقها يوم 3 مارس المقبل بسبب ظهور حالات كورونا فى كلا المنتخبين.

وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، فى حال موافقة الاتحاد الأفريقى على طلب التأجيل لمدة أسبوع سيتم استبدال المصابين من اللاعبين والأجهزة بالبدائل الأفضل، خاصة أن لاعبى منتخب الشباب تحت 19 سنة لديه لاعب واحد فقط مصاب علي أن يتم إعادة عمل مسحات لكل اللاعبين و الأجهزة قبل السفر .

وأضاف غزلان أن كلا المنتخبين من ضمنهما 11 إصابة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى وإداريين، لذا تتجه النية للاعتذار عن المشاركة، وعلى الرغم من ذلك أنه توجد نية لاستدعاء المستبعدين للمشاركة .

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 مؤخرا فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر، واختتم اليوم باستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاث ليحصد اللقب ويتأهل إلى بطولة العالم.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0، والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وشهدت بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يُجرِ التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.