شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد شريف كمهاجم صريح في تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب بيتسو موسيماني في الاستعانة بجهود محمد شريف فى التشكيل الأساسي بعد فترة طويلة من الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا أساسياً ولكنه لمد يقدم المردود الجيد الذى يجعله يستمر مما جعل موسيمانى يقرر إجراء تغييرات فى هجوم الأحمر.

ولم يُقدم بواليا العرض المُنتظر منه خلال مشاركاته السابقة مع الفريق، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد رغم أن موسيماني دفع به أساسياً الأمر الذي جعل المدير الفني يدرس بنسبة كبيرة الإعتماد على محمد شريف اساسياً في مباراة الطلائع الليلة.

ويعلن موسيماني تشكيل الأهلي في المحاضرة الأخيرة التى سيُلقيها المدير الفني على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك مباشرة لخوض المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ان الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيماني في مباراة الطلائع على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول وصلاح محسن للإصابة.