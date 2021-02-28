شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد شريف كمهاجم صريح في تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرغب بيتسو موسيماني في الاستعانة بجهود محمد شريف فى التشكيل الأساسي بعد فترة طويلة من الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا أساسياً ولكنه لمد يقدم المردود الجيد الذى يجعله يستمر مما جعل موسيمانى يقرر إجراء تغييرات فى هجوم الأحمر.
ولم يُقدم بواليا العرض المُنتظر منه خلال مشاركاته السابقة مع الفريق، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد رغم أن موسيماني دفع به أساسياً الأمر الذي جعل المدير الفني يدرس بنسبة كبيرة الإعتماد على محمد شريف اساسياً في مباراة الطلائع الليلة.
ويعلن موسيماني تشكيل الأهلي في المحاضرة الأخيرة التى سيُلقيها المدير الفني على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك مباشرة لخوض المباراة.