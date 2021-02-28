شكرا لقرائتكم خبر عن التنس يجمع أحمد بلال وهادى خشبة بعد ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت لعبة التنس ، الثنائى أحمد بلال، وهادى خشبة نجما فريق الأهلى السابقين، بعد أن كان يجمعهما حب الأحمر، وكرة القدم في ملعب التتش بالجزيرة.

ونشر أحمد بلال صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، تجمعه بهادى خشبة ، وهما يجلسان في ملعب التنس ، بعد أن مارسا رياضتهما المفضلة ، معلقا: "مع المايسترو ك هادى".

وظهر أحمد بلال مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى فى خلافات مع بعض جماهير الزمالك حول رؤيته لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الذى تمت اعارته لنادى جالطا سراى التركى لمدة عام ونصف بنية البيع ، خاصة مع تألق مصطفي محمد وإحرازه 6 أهداف في المباريات الخمسة التى خاضها مع الفريق التركى.

اعتذر أحمد بلال نجم الأهلى السابق لمصطفى محمد ، لاعب الزمالك ، والمحترف في صفوف جالاطا سراى التركى، على سبيل الإعارة، عن الانتقادات التي وجهها بلال للاعب خلال الفترة الماضية.

ونشر بلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اعتذار للاعب جاء فيه: "لو في اي إساءة حصلت تجاه مصطفى محمد أكيد غير مقصودة وانا بعتذر لو صدر مني أى شىء غير مقصود وبالتوفيق له فيما هو قادم إن شاء الله ."

وشهدت الفترة الماضية انتقاد أحمد بلال لمصطفى محمد خلال تواجده في صفوف الزمالك، وأنه لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب، وبعد الاحتراف قال إنه لا يتابع أهدافه في الدورى التركى ، وهو ما جعل بلال محل انتقاد.