شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: الإسماعيلى "أبويا" ودجلة "ابنى" ومعجب بمساندة الأندية للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى عن خطة الدراويش لتعديل المسار على الصعيد المحلى، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الناس كلها متعاطفة مع الإسماعيلى وده مطمنى وعجبنى جدا، خاصة الجمهور بيساند الفريق بشكل جبار وكمان الأندية كلها الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى كلهم واقفين فى ضهر الدراويش".

ويضيف أبو جريشة: "الأمور بدأت تتحسن فى الإسماعيلى، دونجا أصبحت مسحته سلبية وانضم للمعسكر، وعبد الرحمن مجدى متواجد من البداية، وبدأ يستعيد فورمته، وكنا نستعد للأهلى لولا وصول خطاب من الجبلاية بمواجهة وادى دجلة أولا، وعلى الفور تواصلت مع مسئولى دجلة ومنحوا الإسماعيلى ملعب للتدريب عليه".

وأكمل على أبو جريشة: "الإسماعيلى أبويا ودجلة بعتبره ابنى وعلاقتنا بهم رائعة، ولازم أحيى يوفيتش لأنه بيشتغل فى هدوء وعمل فترة إعداد مصغرة سوف يجنى ثمارها فى الفترة المقبلة ومعاه المحترم عماد سليمان المشرف على الكورة".