شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: الإسماعيلى "أبويا" ودجلة "ابنى" ومعجب بمساندة الأندية للدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى عن خطة الدراويش لتعديل المسار على الصعيد المحلى، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الناس كلها متعاطفة مع الإسماعيلى وده مطمنى وعجبنى جدا، خاصة الجمهور بيساند الفريق بشكل جبار وكمان الأندية كلها الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى كلهم واقفين فى ضهر الدراويش".
ويضيف أبو جريشة: "الأمور بدأت تتحسن فى الإسماعيلى، دونجا أصبحت مسحته سلبية وانضم للمعسكر، وعبد الرحمن مجدى متواجد من البداية، وبدأ يستعيد فورمته، وكنا نستعد للأهلى لولا وصول خطاب من الجبلاية بمواجهة وادى دجلة أولا، وعلى الفور تواصلت مع مسئولى دجلة ومنحوا الإسماعيلى ملعب للتدريب عليه".
وأكمل على أبو جريشة: "الإسماعيلى أبويا ودجلة بعتبره ابنى وعلاقتنا بهم رائعة، ولازم أحيى يوفيتش لأنه بيشتغل فى هدوء وعمل فترة إعداد مصغرة سوف يجنى ثمارها فى الفترة المقبلة ومعاه المحترم عماد سليمان المشرف على الكورة".
وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.
وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى.