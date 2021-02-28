شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود لأجواء الدوري العام بمواجهة طلائع الجيش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي فريق الاهلي لتصدر المركز الأول في مسابقة الدوري المصري العام، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة، التي غاب عنها بسبب مشاركته في بطولتي كأس العالم للأندية وأبطال إفريقيا.

وكان الاهلي أسعد جماهيره بحصوله على برونزية العالم، بعد فوزه على فريقي الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، والتي فاز بالمركز الأول بها فريق بايرن ميونخ، ليشارك بعدها في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريقي المريخ السوداني التي فاز بها وسيمبا التنزاني والتي انهزم فيها ليتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الإفريقية خلف سيمبا الحائز على 6 نقاط.

ويعود فريق النادي الاهلي إلى أجواء الدوري العام بمواجهة طلائع الجيش في مباريات الجولة الـ14، بعدما لعب 9 مباريات ويظل له 4 مباريات متبقية أخطرها المواجهة مع غريمة فريق نادي الزمالك.

الاهلي حائز على ترتيب المركز الرابع في الدوري العام، برصيد 21 نقطة، ويحاول الاهلي إسعاد جماهيره بعد الهزيمة الإفريقية عن طريق الفوز على طلائع الجيش لتقليص الفارق بين منافسيه الزمالك المتصدر الدوري العام.

مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش تم تحديدها من قبل لجنة المسابقات في تمام 7:30 مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها على قناة ON Time Sports 1 HD.

واختتم النادي الاهلي وغاب علي معلول نجم الفريق الكروي للنادي الاهلي عن التدريبات النهائية للفريق الاهلي استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش، أمس السبت، بقرار من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأول.