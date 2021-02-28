شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات تعويض في ختام الجولة 21 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - 5 لقاءات قوية تشهدها الملاعب السعودية ، مساء اليوم (الأحد)، في ختام لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف الرائد (المركز 14) نظيره العين (المركز 16) عند الساعة 4:00، فيما يستضيف ضمك (المركز 15) فريق الشباب متصدر الدوري عند الساعة 4:05، ويواجه القادسية (سادس الدوري) نظيره الاتحاد (رابع الدوري) عند الساعة 6:15، ويستضيف الفتح (المركز 11) فريق الهلال (وصيف الدوري) عند الساعة 6:20، وتختتم لقاءات الجولة بمواجهة النصر (ثامن الدوري) فريق أبها (المركز 13) عند الساعة 8:30.

الرائد × العين

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق الرائد لقاءً مهماً أمام نظيره العين ويطمح صاحب الأرض لحصد النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة حصدها من 6 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 28 وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء سعياً لتجديد آماله في البقاء في دوري المحترفين بعد أن تعثر في آخر 4 جولات لم يذق فيها طعم الفوز جعلته في المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 22 وعليه 40 هدفاً.

ضمك × الشباب

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يواجه فريق الشباب المتصدر اختباراً صعباً أمام ضمك صاحب الأرض والطامح للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز 15 برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 24 وعليه 36 هدفاً ويعد لقاء الليلة مصيرياً لفارس الجنوب إذا ما أراد الابتعاد مبكراً عن مراكز الهبوط، أما الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء بعد فوزه القوي على منافسه الأهلي وانفراده بالصدارة ويطمح من خلال لقاء الليلة لتعزيز موقعه، إذ يملك 41 نقطة حصدها من 12 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 42 وعليه 24 هدفاً.

القادسية × الاتحاد

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي فريق القادسية نظيره الاتحاد، ويسعى صاحب الأرض لمواصلة نتائجه الإيجابية ومعادلة الرقم القياسي لضيفه، إذ لم يخسر القادسية في آخر 10 جولات وكانت آخر خسارة له أمام الاتفاق في الجولة العاشرة ليقفز القادسية للمركز السادس برصيد 29 نقطة جمعها من 7 انتصارات و8 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 31 وعليه 29 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي ويطمح في لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات، إذ يحتل العميد المركز الرابع برصيد 32 نقطة جمعها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 21 هدفاً.

الفتح × الهلال

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يواجه فريق الفتح نظيره الهلال في واحدة من أقوى لقاءات الجولة رغم الفارق النقطي بينهما، يسعى الفتح لمواصلة انطلاقته والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل النموذجي المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 7 انتصارات و4 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 31 وعليه 36 هدفاً، فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية في ديربي الرياض ويطمح للعودة لحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 36 نقطة حصدها من 10 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 33 وعليه 15 هدفاً.

النصر× أبها

وعلى ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، يستضيف النصر نظيره أبها في ختام لقاءات الجولة ويطمح النصر للثأر من خسارته في لقاء الذهاب ومواصلة انطلاقته لمراكز المقدمة، إذ يحتل العالمي المركز الثامن برصيد 28 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها خسائر و4 تعادلات وله من الأهداف 28 وعليه 26 هدفاً، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء بعد المستويات المتدنية التي قدمها الفريق، إذ تلقى 3 خسائر متتالية في آخر ثلاث جولات أطاحت به للمركز الثالث عشر برصيد 24، حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 35 هدفاً.