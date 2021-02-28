ليفربول يسعى لتعويض خسائره أمام شيفيلد يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

يحل ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق شيفيلد يونايتد، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، فى المباراة التى يستضيفها ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من البريميرليج للموسم الحالى 2020 - 2021.

ويدخل ليفربول لقاء الليلة باحثاً عن تحقيق الفوز الغائب عنه فى آخر 4 مباريات، وإيقاف نزيف النقاط، بعد خسارته أمام كل من برايتون 1 -0، مانشستر سيتي 4 – 1، ليستر سيتي 3 – 1 وأخيرا أمام إيفرتون فى ديربى "ميرسيسايد" بثنائية نظيفة، وكان آخر فوز للريدز فى البريميرليج على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 3 – 1 فى 31 يناير الماضي.

ويسعى محمد صلاح للعودة إلى هز الشباك من جديد فى مباراة الليلة بعد غيابه عن التهديف خلال مباراة إيفرتون السابقة، من أجل تعزيز صدارته لقائمة هدافى المسابقة هذا الموسم، والتى يتصدرها برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدفين عن البرتغالى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 15 هدفا.

وسجل الفرعون المصرى محمد صلاح هدفا وحيدا فى مرمى شيفيلد خلال 3 مواجهات بالدوري الإنجليزي، والذى جاء خلال فوز الريدز الموسم الماضى بثنائية نظيفة.

وفى المقابل يدخل شيفيلد يونايتد المباراة بعد تلقيه الخسارة فى أخر 5 مباريات بالمسابقة والتى كان أخرها أمام فريق فولهام بهدف نظيف، منذ أخر فوز له على مانشستر يونايتد فى الجولة العشرين بنتيجة 2 - 1.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 62 نقطة بعد فوزه الصعب أمس السبت على ضيفه فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2 - 1.