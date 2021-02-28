شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لحراس الزمالك: "مينفعشي كل شوية صورة وكومنت أنتو في منظومة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير"العرف فى حراسة المرمى اللى ماشى كويس يكمل ويركب ويسوق، لو سألتنى مثلا من الأحق بحراسة الأهلى هقول وأنا مغمض محمد الشناوى لأنه متميز وماشى كويس وموفق والدنيا تمام، لكن لما الحارس يقع من حق المدرب يشوف حارس تانى، وفى الزمالك هتلاقى جنش كويس وعواد كويس وأبو جبل كويس، لكن فكرة عودة جنش قد تكون لأن مستوى أبو جبل اهتز شوية".

وأردف شوبير: "لكن نصيحتى للحراس الثلاثة انتو فى منظومة كبيرة اسمها الزمالك مينفعش كل شوية صورة وكومنت، انتو مكملين لنهاية الموسم يبقى كثرة الزن مش فى صالح أى حد".

وتابع شوبير: "حسام البدرى مقتنع بشكل كبير بإمكانيات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وهيضمه لمعسكر الفراعنة المقبل".

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " أعلم أن اللجنة تدير الأمور بهدوء شديد ، وأتوقع أن تعيد عضوية العتال وعبد الخالق قريباً".

وحرص باتشيكو على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل كل تدريب منحهم خلالها بعض التعليمات التى من المفترض أن يتم تطبيقها خلال لقاء دجلة، خاصة وإنها المباراة الوحيدة فى الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.