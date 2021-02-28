شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر موسيمانى: لازم تعيد حساباتك.. ذاكرة جمهور الأهلى مثل السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامى أحمد شوبير، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من ردود أفعال جماهير المارد الأحمر التى لا تقبل التعادل وليس الهزيمة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "منذ الخسارة من سيمبا التنزانى يواجه موسيمانى ضغوط شديدة وعشان كده لازم يعرف أن جمهور الأهلى فى الانتصارات ذاكرته مثل السمك ينسى سريعاً ويطالب بالمزيد فلقد حقق اللقب التاسع لدوري الابطال وبعدها بدقائق كان يطالب لاعبيه باللقب العاشر".

ويضيف شوبير: "فى التعادل أو الخسارة جمهور الأهلى ذاكرته قوية للغاية فهو جمهور لم يتقبل الخسارة من بايرن ميونخ بطل أوروبا، وعشان كدا لازم موسيمانى يعيد حساباته سريعاً فلقد أخطأ فى إدارة مباراة سيمبا سواء فى التشكيل أو التغييرات أو الخطة، والليلة أمام الطلائع لازم يعيد حساباته ويرجع موسيمانى بتاع الوداد المغربى اللى كسب بره بهدفين ورجع كسب هناك بثلاثة أهداف".

وأكمل شوبير: "فرص محمد شريف أكبر فى مواجهة طلائع الجيش الليلة وسيعود حسين الشحات، لازم موسيمانى يرجع يلعب الكرة الجماعية ويعيد شخصية الاهلى التى فقدها فى مباراة سيمبا ، ولازم موسيمانى يفتكر أن الطلائع ليس فريق سهل فلولا توفيق الشناوى لما كان الاهلى توج بلقب كأس مصر على حسابه فلقد انتهت المباراة 1/1 وتألق الشناوى فى ركلات الترجيح".

وتابع شوبير:" الاهلى لم يفاوض كريم العراقى ولا لاعب سيمبا التنزانى ، لو على كلام الجرائد يبقى الاهلى تعاقد مع 192 لاعب كما استغنى عن خدمات حسين الشحات وأعار كهربا ووافق على احتراف ديانج".

وأكمل شوبير:" فيتا كلوب وصل القاهرة من يومين مركزين أوى عشان ماتش الاهلى وجايين قبل المباراة بأسبوع أول مرة أشوف كدا".

يخوض فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، واحدة من المباريات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع طلائع الجيش بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ان الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.