شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن سر تألق مصطفى محمد: لما يكون بديلك فالكاو يبقى هو ده الطموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى الإعلامى أحمد شوبير بتألق مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "السهم المنطلق مصطفى محمد سجل هدفه السادس مع جالطة سراى التركى ليصبح صاحب معدل تهديف بنسبة هدف فى كل مباراة ، والمدرب خرجه من الملعب فى الدقيقة 86 عشان يكرمه ونزل مكانه فالكاو هو ده الطموح والإصرار والنجاح لما يكون بديلك فالكاو يبقى تعظيم سلام للطموح".

وأكمل شوبير: "فى لاعيبة فى مصر رفضت الاحتراف وقالت دوريات ضعيفة ولاتليق بنا، بقولهم شوفوا مصطفى محمد وتألقه واصراره على النجاح، والمؤكد أنه لن يعود لمصر وسيكمل مشواره الاحترافى وهناك توقعات بأن يصل سعره لـ 9 مليون دولار".

ويضيف شوبير: "مصطفى بيحب لقب الاناكوندا ودايماً بيشيد بالزمالك وجمهوره فى كل تصريحاته لأنه اتربى فى القلعة البيضاء وبيعتبرها أسرته، جالطة سراى يملك بند تفعيل شراء مصطفى قبل 31 ديسمبر على أن تدفع الفلوس فى يوليو ومن حق اللاعب طبعاً تحديد مصيره، والتفاصيل المادية هى 2 مليون دولار للإعارة و 4 مليون دولار للشراء".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير: "أن الاتحاد يسعى لعودة مسابقات الناشئين التى تم ايقافها فلا يصح أن يجلس اللاعبين عامين بدون أى نشاط ، كما سوف أثير ضرورة وجود نادى ممثلا للصعيد فى الدوري الممتاز".

واصل النجم المصرى مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى تألقه فى الملاعب التركية، بعد تسجيله ثنائية فوز فريقه على ضيفه فريق إيرزوروم سبور فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

ورفع مصطفى محمد عدد أهدافه مع جالاتا سراى إلى 6 أهداف فى جميع المسابقات، منذ انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية من فريق الزمالك، منها 5 بالدوري التركي خلال 5 مباريات وهدف فى كأس تركيا.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن مصطفى محمد يعتبر ثانى لاعب فى جالاتا سراى يصل إلى 5 أهداف فى الدوري التركي بعدد مباريات أقل منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبى جوميز بنفس عدد الأهداف فى 4 مباريات خلال موسم 2007 - 2008.

كما أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل ثنائية على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.