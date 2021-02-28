شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأحد 28 / 2 /2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، واحدة من المباريات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع طلائع الجيش باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ان الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيماني في مباراة الليلة على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.

ترتيب الاهلى بجدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

الاهلى ثانى أقوى هجوم والأقوى دفاعياً قبل مواجهة الطلائع

الاهلى ثانى أقوى هجوم بـ19 هدفا، بينما يأتى الزمالك فى المقدمة بـ21 هدف كأكثر الفرق تسجيلًا فى الدورى المصري ، ويعد المارد الاحمر أقوى دفاع فى الدورى المصرى بواقع 4 أهداف فقط دخلت شباك المارد الأحمر، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بـ6 أهداف.

الأهلى يُسجل بمعدل 2.11 خلال اللقاء الواحد وهو أكبر معدل للفرق فى الدورى المصرى بالرغم من عدد الأهداف المتوقعة للفريق الأحمر خلال اللقاء الواحد هو 1.94 ، وفشل الأهلى فى التسجيل خلال 3 مباريات فى الدورى المصرى وكانت أمام كل من بيراميدز، وادى دجلة، البنك الأهلي.

الأهلى حافظ على شباكه النظيفة فى 6 مباريات من الـ9 التى تم لعبها فى بطولة الدورى المصرى الممتاز

في المقابل ، يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل الايجابى مع سموحة في أخر ظهور له بالدوري. وطالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية لمنع مهاجمى الأهلى من الوصول لشباك الطلائع ، ويعول بسيونى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لخطف الانتصار. ترتيب الطلائع فى جدول الدوري ترتيب الطلائع فى جدول الدوري

بسيونى يبحث عن استعادة الانتصارات بعد نقطة سموحة

ويحتل الطلائع، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.

الطلائع يستعيد 4 لاعبين أمام الاهلى

ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.