اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميا بإلغاء مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى قرار اللجنة بعد رفض الأندية تحمل تكلفة المسحات، حيث أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021.

وأرسلت اللجنة خطابات لجميع الأندية تطلب من كل ناد بالدورى الممتاز سداد 3 ملايين جنيه كجزء من تكلفة المسحات التى خضع لها اللاعبون والاجهزة الفنية والادارية والطبية، وهو ما أثار غضب الأندية التى رفضت السداد.