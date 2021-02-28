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قصة صور.. محمد عبد الغنى "حمال أسية" فى فبراير 2021

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القاهرة - سامية سيد - مر شهر فبراير 2021 قاسيا على نجم الزمالك محمد عبد الغنى الذى تعرض للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم خياطة 12 غرزة للجروح، فى مباراة غزل المحلة  بالدورى الممتاز التى خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 2 /1 .

بعدها فاجأ محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بنشر صورة لسيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد نجاته من حادث معلقا عليها "الحمد لله".

وقدم محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، طلبا رسميا لجهاز الكرة بالفريق، يطلب إعفاءه من السفر برفقة البعثة البيضاء إلى السنغال، لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، لارتباطه بأداء الامتحانات، وهو ما رفضه الجهاز الفنى.

ويعد محمد عبد الغنى من المدافعين الذين لاغنى عنهم فى صفوف القلعة البيضاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد الغنى فى الصور التالية:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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