شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة استبعاد أبو جبل وعبد الله السعيد من معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن قائمة منتخب مصر التى ينوى حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة استدعاءها لمواجهة المنتخب الكيني في 22 مارس المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية ضد جزر القمر في 30 من نفس الشهر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " حسام البدرى استقر على ضم 26 لاعبا لمعسكر مارس، فمن حراس المرمى ضم: "محمد الشناوى ومحمد بسام وعمر رضوان، على أن يتحدد موقف محمد أبو جبل حارس الزمالك خلال الفترة المقبلة، فلو استمر فى الغياب عن المشاركة ستكون فرصته صعبة، بينما لو شارك حتى فى مباراة واحدة قبل 20 مارس سوف يضمه البدرى".

ويضيف شوبير: "البدرى نفى ضم حارس ناشئ وألمح لوجود فرصة لضم الهانى سليمان حارس سموحة مع الاستقرار على ضم عمر رضوان بعد تألقه مع أسوان".

وأردف شوبير: "على مستوى خط الدفاع فسيتم ضم أحمد حجازى ومحمود الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى وأحمد فتوح مع وجود فرصة لضم أحمد توفيق، بينما فى خط الوسط سوف يضم طارق حامد وعمرو السولية ودونجا ومحمد الننى وحمدى فتحى".

وأكمل شوبير: "على مستوى الوسط المهاجم يظهر محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحى، وسوف يتحدد موقف عبد الله السعيد على حسب عودته للمشاركة فى المباريات من بيراميدز، لو لم يشارك على الأقل فى مباراتين خلال الفترة المقبلة لن يتواجد فى قائمة الفراعنة".

وتابع شوبير: "سيتواجد بشكل طبيعى كل من أفشة وحسين الشحات ويوسف أوباما وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وحسام حسن ومصطفى محمد".

من جهته، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.

وأضاف أن الجهاز الفني حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جارى إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسميا وأنه يضع فى اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون 26 لاعبا.