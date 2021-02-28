شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للمشاركة فى الدوري بعد غياب 33 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي للظهور فى مسابقة الدوري المصري اليوم، الأحد، عندما يلتقى مع طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز، بعد غياب استمر 33 يوما بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة فى بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، حيث خاض الفريق الأحمر مباراتين بواقع 3 مواجهات فى مونديال الأندية ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا بنسختها العاشرة.

وفاز الأهلي في 3 مباريات وخسر مباراتين، حيث لعب أمام فرق الدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، ثم المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويكرر إنجازه الوحيد الذى حققه في 2006، فيما حقق الأهلي فوز وتلقى خسارة فى مستهل مشواره بدور المجموعات الأفريقي ليتراجع للمركز الثانى بجدول المجموعة الأولى خلف سيمبا المتصدر بـ6 نقاط.

ولعب الأهلي 9 مباريات في الدوري من أصل 14 جولة، حيث يتبقى له 4 مباريات أمام فرق سموحة وإنبي والإسماعيلي والزمالك، وتراجع الأهلي للمركز الرابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة.

وحال فوز الأهلي في كل مبارياته المؤجلة سيعتلي صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه على الأقل، ويسترد القمة من الزمالك الذي يحتلها بشكل مؤقت لحين خوض الفريق الأحمر لمبارياته المؤجلة.