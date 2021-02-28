بالمواعيد والقنوات.. الأهلي في الدوري.. صدام ليفربول.. ويونايتد أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعود الأهلي من جديد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بعد غياب لفترة طويلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وخوض مباراتي مجموعات دوري الأبطال.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم الأحد:

الدوري المصري

أسوان والبنك الأهلي الساعة 2.30 (أون تايم سبورتس 1).

الأهلي طلائع الجيش الساعة 7.30 (أون تايم سبورتس 1).

الدوري الإنجليزي

ليستر وأرسنال الساعة 2.00 (بي إن سبورتس 1).

توتنهام وبيرنلي الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 1).

تشيلسي ومانشستر يونايتد الساعة 6.30 (بي إن سبورتس 1).

شيفلد وليفربول الساعة 9.15 (بي إن سبورتس 2).

الدوري الإسباني

فياريال وأتليتكو مدريد الساعة 10.00 (بي إن سبورتس 3).

الدوري الإيطالي

انتر ميلان وجنوى الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 4).

نابولي وبنيفنتو الساعة 7.00 (بي إن سبورتس 4).

روما وميلان الساعة 9.45 (بي إن سبورتس 4).

الدوري الفرنسي

مارسيليا وباريس سان جيرمان الساعة 10.00 (بي إن سبورتس 6).