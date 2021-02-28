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بالمواعيد والقنوات.. الأهلي في الدوري.. صدام ليفربول.. ويونايتد أمام تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعود الأهلي من جديد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بعد غياب لفترة طويلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وخوض مباراتي مجموعات دوري الأبطال.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم الأحد:

أسوان والبنك الأهلي الساعة 2.30 (أون تايم سبورتس 1).

الأهلي طلائع الجيش الساعة 7.30 (أون تايم سبورتس 1).

ليستر وأرسنال الساعة 2.00 (بي إن سبورتس 1).

توتنهام وبيرنلي الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 1).

ومانشستر يونايتد الساعة 6.30 (بي إن سبورتس 1).

شيفلد وليفربول الساعة 9.15 (بي إن سبورتس 2).

فياريال وأتليتكو مدريد الساعة 10.00 (بي إن سبورتس 3).

انتر ميلان وجنوى الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 4).

نابولي وبنيفنتو الساعة 7.00 (بي إن سبورتس 4).

روما وميلان الساعة 9.45 (بي إن سبورتس 4).

الدوري الفرنسي

مارسيليا وباريس سان جيرمان الساعة 10.00 (بي إن سبورتس 6).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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