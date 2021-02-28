الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أظهر المران الأخير للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش الذي أقيم مساء أمس السبت في ملعب مختار التتش بالجزيرة عن وجود تغييرات في تشكيل الفريق استعدادا للمباراة.
ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري على ملعب "الأهلي we السلام".
ووفقا لمراسل الخليج 365، فإن المران الأخير للأهلي أظهر أن التشكيل الذي سيبدأ به المدير الفني بيتسو موسيماني سيشهد عودة حسين الشحات للمشاركة أساسياً في الجناح الأيمن.
كما سيقود محمد شريف هجوم الفريق، مع تواجد الكونجولي والتر بواليا ومحمود كهربا على مقاعد البدلاء.
وسيشهد التشكيل استمرار محمود وحيد في الجبهة اليسري، في ظل إصابة التونسي علي معلول، مع وجود مفاضلة بين المالي أليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.
ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.
الوسط: أليو ديانج (أو حمدي فتحي) وعمرو السولية.
وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.