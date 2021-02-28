الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أظهر المران الأخير للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش الذي أقيم مساء أمس السبت في ملعب مختار التتش بالجزيرة عن وجود تغييرات في تشكيل الفريق استعدادا للمباراة.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري على ملعب "الأهلي we السلام".

ووفقا لمراسل الخليج 365، فإن المران الأخير للأهلي أظهر أن التشكيل الذي سيبدأ به المدير الفني بيتسو موسيماني سيشهد عودة حسين الشحات للمشاركة أساسياً في الجناح الأيمن.

كما سيقود محمد شريف هجوم الفريق، مع تواجد الكونجولي والتر بواليا ومحمود كهربا على مقاعد البدلاء.

وسيشهد التشكيل استمرار محمود وحيد في الجبهة اليسري، في ظل إصابة التونسي علي معلول، مع وجود مفاضلة بين المالي أليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج (أو حمدي فتحي) وعمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.