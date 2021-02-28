شكرا لقرائتكم خبر عن جنش مستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام دجلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك موقف الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، من استمرار محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة مرمى الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام وادى دجلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة، غدًا الاثنين، باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر، إن باتشيكو يفضل استمرار جنش فى حراسة عرين الزمالك خلال مواجهة غزلان وادى دجلة، حتى يستعيد الحراس حساسية المباريات خاصة أنه كان بعيداً عن المشاركة منذ فترة فى ظل الاعتماد على محمد أبو جبل.

وتولى جنش حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة تونجيث السنغالى التى أقيمت الثلاثاء الماضى فى السنغال بالجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث فضل الجهاز الفنى استبعاد محمد أبو جبل بعد الأخطاء التى ارتكبها خلال مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

مواجهة وادى دجلة ستكون المباراة الوحيدة فى الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.