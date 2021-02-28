75 % من القراء يتوقعون تصدر الأهلي لمسابقة الدوري بعد العودة للمباريات

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القاهرة - سامية سيد - توقع 75% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد عودة الأهلي لمباريات المسابقة، وانتهاء كأس العالم للأندية، والمباريات الأفريقية، أن يتصدر الأحمر جدول المسابقة.



القراء يتوقعون تصدر الأهلي لمسابقة الدوري بعد العودة للمباريات

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن مدى قدرة الأهلي على تصدر الدوري الممتاز، بعد العودة للمباريات، وجاءت نتيجة الاستطلاع توقع 75% من المشاركين قدرة الأهلي على التصدر، بينما رآى 25 % أن الأهلي لن يستطيع تصدر المسابقة التي يتصدرها نادى الزمالك الآن، بفارق لعب مباريات أكثر من النادي الأهلي، الذى يبدأ اليوم مؤجلاته بمباراة طلائع الجيش.