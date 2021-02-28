قصة هدف.. على ماهر يسجل فى الكاميرون والفراعنة يودعون أمم إفريقيا 96

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون في بطولة أمم افريقيا عام 1996واقعة مثيرة بطلها على ماهر لاعب الأهلي والفراعنة الأسبق، وهي المباراة التي حسمها أسود الكاميرون لصالحهم بنتيجة 2 / 1 ، وصعدوا لدور الثمانية فيما ودع منتخب الفراعنة البطولة.

وكشف علي ماهر كواليس هدف الفراعنة الوحيد في المباراة والذي عادل النتيجة لتصبح 1-1 قبل أن يحرز الكاميرون الهدف الثاني ويفوز بالمباراة معلقاً: "أحرزت هدف التعادل بعدما خطفت الكرة من حارس المرمى وأودعتها الشباك وتوجهت أنا وهاني رمزي وحازم أمام نحو الحكم اعتراضاُ على عدم احتساب الهدف ليؤكد الأخير أنه احتسب الهدف بالفعل ولم يقم بإلغائه كما اعتقدنا في البداية".

وشارك علي ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدبي ويتسبب فى إصابته إصابة بالغة.

وأعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الإصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادى الأهلى حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول، وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال التدريب رحل علي ماهر عن النادي الأهلي ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق بيراميدز ويحتفظ له بمكانة مميزة في الدوري في موسمه الأول، قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبي قبل أن يرحل عن تدريبه مؤخراً.